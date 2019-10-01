«Тоттенхэм» – «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария». Встреча пройдёт 2 октября и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: “Бавария” не проиграет и общий тотал матча меньше 4,5 за 1.70.



«Сейчас проблемы у команды Маурисио Почеттино, она крайне нестабильна. Она если и побеждает, то с большим трудом. “Тоттенхэм” вообще довольно много пропускает в этом сезоне, и это обязательно нужно помнить и иметь в виду.



“Бавария” наоборот находится сейчас в очень хорошей форме. Пусть победа над “Падерборном” получилась некрупной по счёту, “Бавария” могла забить в этом матче гораздо больше мячей: я думаю, что и шесть, и семь мячей они бы осилили. Эти же шесть мячей она могла забить и “Црвене Звезде”.



Сейчас конкуренция в атаке “Баварии” очень высока, есть варианты для ротации состава, можно выбирать Коутиньо или Мюллера, например. Да и на флангах у этой команды разные варианты есть.



В общем, мне кажется, что в матче с “Баварией” “Тоттенхэм” не фаворит. Пусть он играет на домашнем поле с поддержкой своих болельщиков, пусть он и финалист прошлогодней Лиги чемпионов. В нашем с вами прогнозе это не имеет значения. Я считаю, что здесь “Бавария” должна чувствовать себя более чем уверенно. Поэтому на этот матч я бы предложил такую ставку комбинированного характера: “Бавария” не проиграет и общий тотал матча меньше 4,5».



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