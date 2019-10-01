«Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бавария» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: Харри Кейн забьёт за 2.29.



«По игре есть вопросы к обеим командам. В «Баварии» идёт серьёзное обновление, очень много новых футболистов там. Всех постепенно вживляют в систему. И пока «Бавария» порой не выигрывает так убедительно, как делала раньше. Вот в последнем туре мучились даже с «Падерборном», выиграв только 3:2.



Что касается «Тоттенхэма», то он снова претендент на место в топ-4 в Англии. Скорее всего, он там будет. Но за чемпионство он вряд ли сумеет побороться. Нет, на мой взгляд, у лондонцев достаточной обоймы, чтобы везде выступать успешно. Вот «Тоттенхэм» уже вылетел из Кубка лиги. Были неудачные матчи в чемпионате — с «Лестером», «Ньюкаслом». Игра та же у команды, что и в прошлом сезоне, люди в старте почти все те же, за редким исключением.



Но дома при своих болельщиках «Тоттенхэм» может и «Баварии» создать проблемы. Есть такой человек, как Кейн. «Падерборн» и без такого форварда два забил мюнхенцам. Я на результат ставить не хочу. Непредсказуемо. А просто выберу вариант «гол Кейна». За ним исполнение пенальти, а при VAR одиннадцатиметровых стало больше. Да и с игры лидер «Тоттенхэма» может забить», — сказал Титов.

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