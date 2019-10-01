«Ювентус» — «Байер»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Байер» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: Криштиану Роналду забьёт за 1,8.
«Ювентус» с приходом Маурицио Сарри, может быть, потерял в плотности игры, в прагматичности. Игра «Ювентуса» перестраивается. Не всё получается, но он выигрывает, хоть и с горем пополам. Индивидуальный класс игроков никто не отменял.
Криштиану Роналду из-за травмы пропустил матч с «Брешией». Обошлись без него, но выиграли с трудом. Забивал Криштиану «Вероне» и СПАЛ. Не забил ничего Роналду «Атлетико». Там я давал прогноз на его гол, и у него был прекрасный момент в конце матча. Сейчас приезжает «Байер», у которого оборона не супер. Два получили от «Локомотива». Роналду любит забивать в Лиге чемпионов, он больше всех в ней забил. Все штрафные, пенальти, если будут назначены, будут отданы Криштиану.
Так что сыграю «гол Роналду за 1,8». Верю, что Криштиану пополнит свой бомбардирский счёт в Лиге чемпионов. Пора», — заявил Генич.
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