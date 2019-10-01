«Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бавария» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше (2,5) и обе команды забьют за 1.95.



«Достаточно интересная игра. При всём том, что в этом сезоне к «Баварии» мы относимся скептично. Скажем так, не совсем понятно, насколько Нико Ковач готов быть тем тренером, который доведёт «Баварию» до полуфинала Лиги чемпионов, а позиция руководства клуба в том, что «Бавария» всегда должна играть в полуфинале. Но в этом матче шансы у «Баварии» неплохие, чтобы добиться успеха.



Сама «Бавария» понимает, что именно в матче с английским клубом она может подтвердить свою силу. От английской команды, правда, от другой, она вылетела в прошлом сезоне. Жду в этом матче забитых мячей. Мне кажется, что и те и другие будут играть вперёд.



«Бавария» от обороны играть не умела и никогда этого не делала, поэтому предположу, что лучшей ставкой в этом случае будет «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1.95. Такой вариант предлагает «Фонбет». Он мне видится любопытным», — заявил Андронов.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

«Тоттенхэм» — «Бавария». Прогноз: ошибиться в дебюте никто не захочет Почеттино и Ковач отнесутся с уважением друг к другу и начнут очную дуэль с осторожной разведки.