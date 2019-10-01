«Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бавария» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше (2,5) и обе команды забьют за 1.95.
«Достаточно интересная игра. При всём том, что в этом сезоне к «Баварии» мы относимся скептично. Скажем так, не совсем понятно, насколько Нико Ковач готов быть тем тренером, который доведёт «Баварию» до полуфинала Лиги чемпионов, а позиция руководства клуба в том, что «Бавария» всегда должна играть в полуфинале. Но в этом матче шансы у «Баварии» неплохие, чтобы добиться успеха.
Сама «Бавария» понимает, что именно в матче с английским клубом она может подтвердить свою силу. От английской команды, правда, от другой, она вылетела в прошлом сезоне. Жду в этом матче забитых мячей. Мне кажется, что и те и другие будут играть вперёд.
«Бавария» от обороны играть не умела и никогда этого не делала, поэтому предположу, что лучшей ставкой в этом случае будет «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1.95. Такой вариант предлагает «Фонбет». Он мне видится любопытным», — заявил Андронов.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 1 октября 2019
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:03
-
10:33
-
08:00
- 30 сентября 2019
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30