«Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Бавария».



Ставка: обе команды забьют и «Бавария» не проиграет за 1,95.



«Шпоры» находятся в состоянии перестройки. Есть ощущение, что Маурисио Почеттино выжал из этого состава максимум. Совершенно непонятен статус Эриксена. Он прибавляет, но не играет на уровне прошлого сезона. А что смущает больше всего – это 2 победы в 8 последних играх «Тоттенхэма» во всех турнирах. Обыграны «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» в последнем туре. Но упущенная победа и итоговая ничья на выезде с «Олимпиакосом» будет мотивировать англичан активнее играть дома.



«Бавария» по игре тоже не блещет. К тренеру команды Нико Ковачу немало вопросов. Мюнхенцы вроде бы не играют на максимуме во всех матчах, но у них нет ни одного поражения в 8 матчах во всех турнирах. На этом отрезке немцы одержали 6 побед. При этом «Бавария» забила 3 «Падерборну», 4 «Кельну», 3 «Црвене Звезде», 6 «Майнцу», еще 3 «Шальке». Коутиньо прекрасно влился в состав мюнхенцев, Левандовски забил 12 мячей в 9 встречах сезона. По сравнению с британцами, такая «Бавария» со своими недостатками невероятно опасна.



Не исключено, что немцы не обязательно отправятся за победой, но свой гол они забьют, как и «Тоттенхэм». И «Баварию» ничья на выезде точно устроит. Да, у нее травмирован Горетцка, под вопросом выход Эрнандеса и Перишича, но другие лидеры, включая Гнабри и Комана, в строю, а это значит, что немцы будут намного ближе к тому, чтобы добиться приемлемого результата. Итого: обе забьют, а «Бавария» не проиграет», — говорит Неценко.



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«Тоттенхэм» — «Бавария». Прогноз: ошибиться в дебюте никто не захочет Почеттино и Ковач отнесутся с уважением друг к другу и начнут очную дуэль с осторожной разведки.