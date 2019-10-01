«Реал» — «Брюгге»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» (Мадрид) — «Брюгге».
Ставка: «Реал» выиграет и не пропустит за 2.45.
«Здесь вряд ли стоит ждать сенсации. Сюрприз был бы возможен, если бы «Реал» не был достаточно мотивирован на эту игру. Но мы все помним, что первый матч в Лиге чемпионов Мадрид проиграл «ПСЖ» 0:3, и теперь команда Зидана сделает всё, чтобы реабилитироваться и нормализовать ситуацию в группе.
«Брюгге» в матче с «Галатасараем» показал, что может быть достойным соперником, но разница в классе команд всё же слишком велика, а у «Реала» сейчас дела налаживаются. Единственный негативный фактор – проблема на позиции левого защитника. Марсело не сможет сыграть, а у его сменщика Менди травма.
«Брюгге» вряд ли так хорош в обороне, чтобы сдержать «Реал». Я бы поставил на гол хозяев в каждом из таймов. Также хороший вариант – сухая победа «Реала». Мадридцы после поражения от «ПСЖ» будут действовать собранно и не пропустят», — заявил Гратакос.
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