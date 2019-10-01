Артём Дзюба стал лицом рекламной кампании ФОНБЕТ

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба стал лицом новой рекламной кампании ФОНБЕТ и снялся в ролике букмекера. В видео Дзюба в форме сборной России демонстрирует свою технику работы с мячом. По словам директора по маркетингу ФОНБЕТ Алины Якиревич, букмекера и Артёма объединяет имидж.



«Артём Дзюба стал главным лицом нашей рекламной кампании по нескольким причинам. Во-первых, Артём — один из самых узнаваемых российских спортсменов и MVP сборной, а во-вторых, его образ и имидж близок ФОНБЕТ. Часто вижу отзывы, что реклама БК слишком навязчивая. Мы хотели сделать ролик, который приятно смотреть. Красивый, динамичный, с хорошей музыкой, уровня Nike и аdidas, а не очередную графику с летающими мячами и монетами. Мы хотели передать настроение бренда, ставки в ФОНБЕТ — это развлечение для молодых и активных», — отметила Алина Якиревич.

Видео можно посмотреть на канале ФОНБЕТ в YouTube.