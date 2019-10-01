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«Зенит» — «Бенфика»: прогноз Григория Телингатера на матч Лиги чемпионов

«Зенит» — «Бенфика»: прогноз Григория Телингатера на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика». Начало — в 22:00 мск.

Ставка: обе забьют и ТМ 3,5 мяча за 2.95.

«Вот хорошая ставочка: обе забьют, но тотал меньше 3.5. Нужно понимать, что у «Бенфики» хорошая оборона: лишь трижды пропустила за 7 туров в чемпионате и лишь раз позволила забить «Лейпцигу», который отличается в среднем более двух раз за игру.

В матче «Зенит» — «Бенфика» встречаются две достаточно равные команды. Полагаю, что гости, как лидеры группы G, не станут идти в атаку большой группой футболистов. Это достаточно неприятный формат для «Зенита», который в целом всё равно является фаворитом. Думаю, что обе забьют, но голов будет не больше трех».

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