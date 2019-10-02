«Зенит» — «Бенфика»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 2 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» встретится с португальской «Бенфикой». Начало — в 22:00 мск.
«Зенит» пропустил от «Лиона», а «Бенфика» сумела отличиться в матче с «РБ Лейпциг», притом что «орлы» ещё загубили несколько великолепных шансов. С атакующей группой у португальского гранда полный порядок. Сине-бело-голубым периодически придётся раскрываться, чем готов воспользоваться противник.
Поражение в первом туре лишило «Бенфику» права на ошибку. «Зенит» предсказуем тактически, а «орлы» способны на различные сюрпризы. Семак постарается максимально надёжно сыграть сзади, а впереди создавать моменты за счёт цепляющегося за мячи Дзюбы.
В субботу с «Локомотивом» сине-бело-голубые практически ничего не создали впереди, а главное, «Зенит» выглядел уставшим на фоне измотанного календарём и перелётами оппонента. «Бенфика» в эконом-режиме раскатала «Сетубал» и подходит к важнейшему матчу в великолепной форме. Португальцы смотрятся предпочтительнее, поэтому фора «0» за 2.37 на «Бенфику» обязательна к рассмотрению. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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