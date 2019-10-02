«Барселона» – «Интер»: прогноз Олега Лысенко на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Острая «Мессизависимость» «Барсы» давно и ни для кого не секрет, но в этом сезоне она приняла гипетрофированные формы. Стоило Лео травмироваться, у команды моментально возникли проблемы с набором очков. Аномальная ситуация: начало октября, а у великого аргентинца ещё ни гола за душой (правда, и сыграл он всего 120 минут в сумме).
Плохая новость для «Интера»: в понедельник Месси и Дембеле возобновили тренировки в общей группе. Хорошая – вся «Барселона», целиком, ещё бесконечно далека от оптимальной формы. Учитывая, что сине-гранатовые играют дома, а чёрно-синие поражали чужие ворота во всех без исключения матчах сезона (18 из 18 очков в Серии А), ставка на «забьют обе» представляется практически беспроигрышной".
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