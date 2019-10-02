«Барселона» — «Интер»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 2 октября, на легендарном стадионе «Камп Ноу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет миланский «Интер». Начало — в 22:00 мск.



Несмотря на проблемы «Барселоны» на старте сезона, команду Эрнесто Вальверде опасаются даже на самом высоком уровне. Персонально каталонцы невероятно сильны и талантливы, поэтому «Интер» не станет ввязываться в открытый бой.



Антонио Конте выставит свои традиционные 3-5-2, которые превратятся в 5-3-2. На обоих флангах у «Интера» будет формально по одному исполнителю сосредоточенных в основном на оборонительной работе. Свои атаки гости постараются развивать кратчайшим путём через центр, поэтому большое количество стандартов у ворот «Барселоны» ожидать не приходится. Попробуем остановить свой выбор на индивидуальном тотале угловых чёрно-синих меньше 3,5 за вкусный коэффициент 2.13.



Дортмундская «Боруссия» на своём поле исполнила лишь три угловых в поединке с каталонцами. «Интер» дома против «Славии» подал только два корнера. Статистика красноречива. Выйдет Месси или нет – хозяева в любом случае возьмут под контроль центр поля. Конте отдаст инициативу и попробует добыть очки в фирменном итальянском стиле. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Барселона» — «Интер». Прогноз: Конте сыграет по-итальянски «Интер» отдаст инициативу «Барселоне» и попытается поймать хозяев на контратаках.