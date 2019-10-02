Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Ливерпуль» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов
Ставки 0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Ред Булл Зальцбург». Начало — в 22:00 мск.

Ставка: «Ливерпуль» победит всухую за 2.80.

«Ливерпуль» сохранил свой идеальный внутренний показатель в выходные, хотя победа далась непросто. Но после неудачи в Неаполе в первом туре красным нужно обыграть «Зальцбург» на «Энфилде», чтобы вернуть себе хорошую позицию в Лиге чемпионов.

Красные непобедимы в последних 22 домашних еврокубковых матчах и не пропустили в последних пяти случаях. Австрийцы хороши, но я надеюсь увидеть ещё одну сухую победу Юргена Клоппа».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019