«Ливерпуль» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Ред Булл Зальцбург». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: «Ливерпуль» победит всухую за 2.80.
«Ливерпуль» сохранил свой идеальный внутренний показатель в выходные, хотя победа далась непросто. Но после неудачи в Неаполе в первом туре красным нужно обыграть «Зальцбург» на «Энфилде», чтобы вернуть себе хорошую позицию в Лиге чемпионов.
Красные непобедимы в последних 22 домашних еврокубковых матчах и не пропустили в последних пяти случаях. Австрийцы хороши, но я надеюсь увидеть ещё одну сухую победу Юргена Клоппа».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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