«Ливерпуль» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Ред Булл Зальцбург». Начало — в 22:00 мск.



Ставка: «Ливерпуль» победит всухую за 2.80.



«Ливерпуль» сохранил свой идеальный внутренний показатель в выходные, хотя победа далась непросто. Но после неудачи в Неаполе в первом туре красным нужно обыграть «Зальцбург» на «Энфилде», чтобы вернуть себе хорошую позицию в Лиге чемпионов.



Красные непобедимы в последних 22 домашних еврокубковых матчах и не пропустили в последних пяти случаях. Австрийцы хороши, но я надеюсь увидеть ещё одну сухую победу Юргена Клоппа».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.