«Лилль» – «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов во Франции

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» – «Челси». Начало — в 22:00 мск.



Ставка: результативная ничья за 4.20.



«Между прочим, «Лилль» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах в еврокубках. Они напару с «Челси» проиграли свою первую групповую игру, причём всухую. Обе команды будут стремиться взять первые очки на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов, но я чувствую, что им придется довольствоваться ничейным исходом на севере Франции. Думаю, счёт будет 1:1 или 2:2, ведь с защитой у соперников есть проблемы и голы должны быть».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.