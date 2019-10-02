«Лилль» – «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов во Франции
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» – «Челси». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: результативная ничья за 4.20.
«Между прочим, «Лилль» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах в еврокубках. Они напару с «Челси» проиграли свою первую групповую игру, причём всухую. Обе команды будут стремиться взять первые очки на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов, но я чувствую, что им придется довольствоваться ничейным исходом на севере Франции. Думаю, счёт будет 1:1 или 2:2, ведь с защитой у соперников есть проблемы и голы должны быть».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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