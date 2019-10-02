«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: «Зенит» победит за 2.38.
«Ну, на «Зенит», конечно, нужно ставить, потому что первый домашний матч в Лиге чемпионов за 3,5 года, причём первый на новом стадионе. Можно себе только представить, какая там будет атмосфера. Против «Локомотива» «Зенит» сыграл очень беззубо в атаке. Нужно в этом компоненте прибавлять.
Считаю, «Зениту» вполне по силам взять три очка и занять перспективные позиции для борьбы за выход в плей-офф. «Бенфика» на сегодня ничего выдающегося не показывает и уступила в первом туре 1:2 дома «Лейпцигу». Это ничего, понятное дело, не гарантирует, но играть «Зениту» нужно за три очка».
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