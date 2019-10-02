Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Ставки 0

Телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика». Начало — в 22:00 мск.

Ставка: «Зенит» победит за 2.38.

«Ну, на «Зенит», конечно, нужно ставить, потому что первый домашний матч в Лиге чемпионов за 3,5 года, причём первый на новом стадионе. Можно себе только представить, какая там будет атмосфера. Против «Локомотива» «Зенит» сыграл очень беззубо в атаке. Нужно в этом компоненте прибавлять.

Считаю, «Зениту» вполне по силам взять три очка и занять перспективные позиции для борьбы за выход в плей-офф. «Бенфика» на сегодня ничего выдающегося не показывает и уступила в первом туре 1:2 дома «Лейпцигу». Это ничего, понятное дело, не гарантирует, но играть «Зениту» нужно за три очка».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019