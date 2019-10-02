«Барселона» – «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: «Барселона» победит за 1.60.
«Конте сказал много слов о том, как его команда будет сражаться в Каталонии, но слова — это одно, а футбол — это немного другое: в него нужно играть. Играет «Барса» даже в своём нынешнем состоянии получше. Да, результаты «Интера» в начале сезона в чемпионате впечатляют, но матч со «Славией» был поводом задуматься о готовности «Интера» к Лиге чемпионов.
Я, честно говоря, был в шоке от развития событий в том матче. Да, ну и не забываем ловить гол Месси, если он выйдет на поле. К сожалению, на момент написания этого текста решение врачей не обнародовано».
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