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«Барселона» – «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

«Барселона» – «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
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Телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер». Начало — в 22:00 мск.

Ставка: «Барселона» победит за 1.60.

«Конте сказал много слов о том, как его команда будет сражаться в Каталонии, но слова — это одно, а футбол — это немного другое: в него нужно играть. Играет «Барса» даже в своём нынешнем состоянии получше. Да, результаты «Интера» в начале сезона в чемпионате впечатляют, но матч со «Славией» был поводом задуматься о готовности «Интера» к Лиге чемпионов.

Я, честно говоря, был в шоке от развития событий в том матче. Да, ну и не забываем ловить гол Месси, если он выйдет на поле. К сожалению, на момент написания этого текста решение врачей не обнародовано».

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