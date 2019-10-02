«Барселона» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».



Ставка: ничья за 4,42.



«Одна из главных афиш недели. Если учесть, как содержательно сейчас играет «Интер» и как добивается результата в чемпионате Италии, то здесь не всё так однозначно. Хотя в первом туре Лиги чемпионов был провал: терять очки дома со «Славией» — это очень рисковая затея. Поэтому нерадзурри сейчас прижаты к стенке: чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов, они должны брать очки в Барселоне. Желательно три, но хотя бы одно — чтобы нивелировать ту осечку, которая была в игре со «Славией».



Сильные черты «Интера» — это прежде всего организованность, концентрированность, дисциплина и тактика. В этом плане Конте и его коллектив хороши, на этом работа Антонио и основывается.



Что касается «Барселоны», она в непонятном, турбулентном состоянии. Непонятно, что вообще с ней происходит. И поэтому я считаю, что нас ждёт непредсказуемая встреча. И я не очень уверен, что «Барса» непременно добьётся победы, пусть дома она обычно играет довольно убедительно.



Но я всё равно рискую и беру ничью», — заявил Арустамян.

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