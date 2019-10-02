«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика».



Ставка: обе забьют за 1,7.



«Матч, привлекающий большой интерес, особенно учитывая, что «Зенит» потерял лидерство в чемпионате России. Но мне кажется, состояние «Зенита» сейчас не очень хорошее.



Все помним, как «Зенит» играл с «Бенфикой» в последние разы, правда, это был плей-офф Лиги чемпионов, а не групповой турнир. Но всё равно, на мой взгляд, португальская команда — очень неприятный соперник. «Зениту» придётся приложить колоссальные усилия, чтобы добиться успеха в этой встрече.



Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,7. Естественно, и «Зенит» пойдёт вперёд при своих трибунах, и «Бенфика» будет иметь возможности на контратаках», — говорит Андронов.



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