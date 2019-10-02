«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,97.



«Команды друг с другом играют часто – 6 раз они встречались за последнее время. Надо сказать, что там верхов не наблюдается – в четырех этих матчах низы. Прямо сейчас они тоже играют низовые встречи у себя в чемпионатах. Мы видели, что было у «Зенита» в матче с «Локомотивом», а «Бенфика» сыграла 4 игры из 6 на ноль – это круто. Там тоже сплошные низы.



Я думаю, что в этом матче «Бенфика» приедет не проиграть. «Зенит» сделает всё возможное, чтобы получить три очка, но мне кажется, что прямо сейчас нас ожидает очень вязкий футбол. Судя по форме команд, судя по истории их противостояний, я думаю, здесь будет мало забитых мячей. Я бы сыграл низ в матче «Зенит» — «Бенфика»», — заявил Казанский.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

«Зенит» — «Бенфика». Прогноз: в Питере — слить Одними забросами на Дзюбу в плей-офф ЛЧ не выйти. Семак разочарует футбольную Россию.