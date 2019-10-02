«Барселона» — «Интер»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».



Ставка: победа «Барселоны» за 1,6.



«Интер», потеряв очки в первом туре в матче со «Славией», теперь просто обязан попытаться взять очки в Барселоне. Для миланцев эта игра особенно важна.



На первый взгляд кажется, что у «Интера» есть шансы. Во-первых, сам «Интер» выглядит неплохо, постепенно обживается в новой команде Лукаку, одна из лучших «девяток» Европы. Во-вторых, у «Барсы» есть потери. Не смогут играть Дембеле и Умтити, под вопросом Альба и Месси. И, скорее всего, они пропустят игру, если будут хоть какие-то вопросы по их здоровью.



И все же я не верю, что «Барселона» потеряет очки в этом матче. Пусть у нее в этом сезоне и бывают проблемы в гостевых матчах, на «Камп Ноу» она по-прежнему сильнейшая команда мира. Можно, например, вспомнить недавнюю домашнюю победу над «Валенсией» со счетом 5:2.



Мой прогноз – победа «Барселоны», и наиболее вероятно, что она добьется победы во втором тайме», — заявил Гратакос.



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«Барселона» — «Интер». Прогноз: Конте сыграет по-итальянски «Интер» отдаст инициативу «Барселоне» и попытается поймать хозяев на контратаках.