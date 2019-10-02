«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика».
Ставка: тотал меньше (2,5) за 1,97.
«После плохой игры должна идти хорошая. «Зенит» очень плохо выглядел в матче против «Локомотива» в чемпионате. По каким причинам? Это пусть разбирается Сергей Семак со своим тренерским штабом. В атаке ничего толком создать не получилось. А когда что-то получалось, вмешивался VAR, как это было в эпизоде с ударом Мака.
«Бенфика» в последних двух матчах не пропускала, но почти ничего и не забивала. В последнем туре победили только 1:0.
В Лиге чемпионов на старте «Бенфика» дома проиграла «Лейпцигу» — 1:2. Но она не должна была проигрывать, моментов было много.
Соперник не совсем понятный для «Зенита», хотя вроде бы известный. Команды играли не так давно. Воспоминания не самые приятные у «Зенита».
А непонятный, потому что «Бенфика» перестроилась в атаке. У неё новые исполнители. Пришел Рауль де Томас и пока ни одного мяча не забил. Но «Зениту» бы со своей игрой разобраться.
Будет полный стадион, гимн Лиги чемпионов — всё это будет дополнительно возбуждать и мотивировать «Зенит». Но «Бенфика» команда достаточно опытная, она неплохо изучит нынешний «Зенит». Первый тайм наверняка будет тяжёлым, тягучим, без открытого футбола. Я бы вообще сыграл низ в этой встрече — «тотал меньше 2,5 мяча». Он напрашивается. Но даже больше нравится ставка — «тотал первого тайма меньше 1 мяча» за почти двойку. Рассмотрел бы этот вариант», — заявил Генич.
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