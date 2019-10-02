«Барселона» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».



Ставка: тотал меньше (3) за 1.85.



«Миланцы в последнее время жгут в чемпионате Италии. Антонио Конте начал за здравие. «Интер» не очень удачно сыграл в Лиге чемпионов со «Славией», не провалил, но был близок к поражению дома. Может быть, там сказалась недооценка. Но в Лиге чемпионов порой бывают такие осечки. В чемпионате у «Интера» шесть побед в шести матчах. В последнем туре обыграли на выезде «Сампдорию». До этого у «Лацио» в непростой встрече вырвали победу (1:0), Самир Ханданович прекрасно сыграл.



Не сказать, что у «Барселоны» всё хорошо. Но наконец-то пришла победа на выезде. В тяжёлом противостоянии с «Хетафе» добыли победу 2:0, причём без Месси, который снова получил небольшую травму.



Несмотря на вывеску, не думаю, что стоит ждать яркой игры. По одному очку набрали и те и другие. Про «Интер» сказали, а «Барса» отскочила в Дортмунде.



Вроде бы «Барселона» должна делать ставку на домашние игры, никого не отпускать. Но вряд ли «Интер» с этим легко согласится. Думаю, никакого огня, обмена ударами ждать не стоит. Если «Интер» забьёт первым, «Барселоне» будет очень тяжело. Если хозяева откроют счёт, не думаю, что будет разгром. Предлагаю сыграть «тотал меньше 3 мячей» за 1.85. Не знаю, почему букмекеры верят в большое количество голов. Я в этом сомневаюсь», — заявил Генич.



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«Барселона» — «Интер». Прогноз: Конте сыграет по-итальянски «Интер» отдаст инициативу «Барселоне» и попытается поймать хозяев на контратаках.