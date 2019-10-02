«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика».
Ставка: победа «Зенита» за 2,27.
«Зенит» очень настраивается на Лигу чемпионов, и видно, насколько этот турнир важен для Семака. Это первый матч для питерцев в этой Лиге чемпионов в родных стенах за долгие годы. Это сыграет свою роль. Ну и не забывайте, что «Бенфика» потеряла летом Жоау Феликса, традиционно сильно обновилась и проиграла дома «Лейпцигу» в первом туре Лиги чемпионов.
Для «Бенфики» это непростые времена, поэтому я бы предположил, что в этой встрече «Зенит» может добиться своего результата за счет стадиона и домашней поддержки, неплохой игры и мотивации.
Я поставлю на чистую победу клуба из Санкт-Петербурга», — заявил Арустамян.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 2 октября 2019
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 октября 2019
-
21:30
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:50