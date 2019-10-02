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«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

«Зенит» – «Бенфика»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика».

Ставка: победа «Зенита» за 2,27.

«Зенит» очень настраивается на Лигу чемпионов, и видно, насколько этот турнир важен для Семака. Это первый матч для питерцев в этой Лиге чемпионов в родных стенах за долгие годы. Это сыграет свою роль. Ну и не забывайте, что «Бенфика» потеряла летом Жоау Феликса, традиционно сильно обновилась и проиграла дома «Лейпцигу» в первом туре Лиги чемпионов.

Для «Бенфики» это непростые времена, поэтому я бы предположил, что в этой встрече «Зенит» может добиться своего результата за счет стадиона и домашней поддержки, неплохой игры и мотивации.

Я поставлю на чистую победу клуба из Санкт-Петербурга», — заявил Арустамян.

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