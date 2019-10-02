«Барселона» — «Интер»: прогноз Александра Кержакова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: «Интер» не проиграет за 2,48.
«И «Барселона», и «Интер» имеют в своём активе по одному очку после первого тура. Мы все помним, как «Барса» сыграла в Дортмунде с «Боруссией», как был великолепен Тер Штеген, спасший ничью для каталонской команды. Встреча завершилась со счётом 0:0. Тер Штеген сделал кучу сейвов и отбил пенальти.
Ну а «Интер» дома на последних минутах вырвал ничью у пражской «Славии» — 1:1. Матч на «Камп Ноу» очень важен для любой команды, каждый хочет здесь победить. Наверное, для «Интера» не таким плохим результатом будет выездная ничья. Чего не скажешь о «Барселоне», ещё одну неудачу каталонские болельщики могут не принять.
В составе «Барсы» будет отсутствовать Лионель Месси, который получил новую травму в матче Ла Лиги против «Вильярреала». Это огромная потеря.
У «Интера» есть забивной Ромело Лукаку и гений Антонио Конте, который ставит игру команде и великолепно дирижирует своими игроками. На данный момент в Серии А чёрно-синие идут без потери очков. Сплошные победы.
Именно гений Конте и выйдет на первый план в этом матче в Испании. Мой прогноз — «Интер» не проиграет «Барселоне» с коэффициентом 2.50», — заявил Кержаков.
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