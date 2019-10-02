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«Зенит» — «Бенфика»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

«Зенит» — «Бенфика»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика».

Ставка: тотал больше (2,5) за 1,94 или тотал угловых больше (10,5) за 2,2.

«Бенфика» всегда играла в открытый футбол. «Зенит» на своем поле ничья устраивать уже не будет. Потому что потеря трех очков в двух матчах перед встречей с явным фаворитом группы, «Лейпцигом», это не очень хороший результат. Поэтому футбол должен быть открытый. Мне кажется, что еще обе команды должны подавать угловые.

«Зенит», скорее всего, снова выйдет с тремя центральными защитниками и двумя фланговыми, а это Караваев и Жирков, которые любят делать много прострелов в штрафную. Плюс, в штрафной есть Дзюба и Азмун, если он поправится к этому матчу. У «Бенфики» крайние защитники тоже очень сильные, часто подключаются в атаку. Поэтому в этой игре вполне может быть много угловых. Ну а что касается «Бенфики», с их атакующим потенциалом, думаю, они забьют свой гол в этой игре», — заявил Радимов.

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