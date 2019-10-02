«Барселона» — «Интер»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» с форой (+1) за 1,93.
«Сложный матч для «Барселоны». Тем более опять травмировался Месси, а «Барселона» очень зависима от Месси. А вот «Интер» сейчас на ходу. На мой взгляд, будет верховой матч. Забьет ли «Интер»? Думаю, да. «Барселона» пропускает, тем более без Месси.
«Интер» продал Икарди и приобрёл Лукаку. Думаю, это положительно скажется на команде. Икарди — игрок штрафной, а Лукаку принимает все мячи, разворачивает игру и помогает команде в атаке. Это замечательное приобретение. Да, «Интер» сыграл вничью со «Славией». Но шансы у «Интера» на выход из группы есть. «Интер» — хорошая команда. Думаю, они всё исправят в домашних матчах».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 2 октября 2019
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 октября 2019
-
21:30
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:45
-
19:15