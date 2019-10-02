«Барселона» — «Интер»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» с форой (+1) за 1,93.



«Сложный матч для «Барселоны». Тем более опять травмировался Месси, а «Барселона» очень зависима от Месси. А вот «Интер» сейчас на ходу. На мой взгляд, будет верховой матч. Забьет ли «Интер»? Думаю, да. «Барселона» пропускает, тем более без Месси.



«Интер» продал Икарди и приобрёл Лукаку. Думаю, это положительно скажется на команде. Икарди — игрок штрафной, а Лукаку принимает все мячи, разворачивает игру и помогает команде в атаке. Это замечательное приобретение. Да, «Интер» сыграл вничью со «Славией». Но шансы у «Интера» на выход из группы есть. «Интер» — хорошая команда. Думаю, они всё исправят в домашних матчах».



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«Барселона» — «Интер». Прогноз: Конте сыграет по-итальянски «Интер» отдаст инициативу «Барселоне» и попытается поймать хозяев на контратаках.