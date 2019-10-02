Эксперты назвали ставки россиян на матч «Зенит» — «Бенфика» в Лиге чемпионов

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика» начнётся сегодня, 2 октября, в 22:00 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



54% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу питерской команды, 7% — на ничью и 39% — на гостей из Португалии.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлен 81% объёма рынка при коэффициенте 1.85. 19% приходится на то, что в матче будет забито меньше 3 голов (коэффициент 1.95).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу «Зенита». На этот исход поставлено 35% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу «Бенфики» (26%) и на то, что обе команды забьют как минимум один гол (15%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 255 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу российского клуба с коэффициентом 2.4. Средняя ставка клиентов ФОНБЕТ составляет 301 рубль.

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