«Ак Барс» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» — СКА.



Ставка: победа СКА и тотал больше (5,5) за 5.20.



«С того самого момента, как в Казань переехал Зинэтула наш Хайдарович, атакующая игра «Ак Барса» была позабыта. Это при Юрии Моисееве «большие татары» львиную долю времени проводили в чужой зоне, при Вуйтеке туда-сюда. А при Билялетдинове принцип «зацементируем всё у своих ворот, заминируем подступы, натянем колючку в шесть рядов, а Морозов с Зариповым чего-нибудь скреативят в нападении» стал определяющим на долгие годы и принёс четыре чемпионских титула.



То есть «Ак Барс» Билялетдинова много не забивал и вообще предпочитал действовать на контратаках, как ночной тать. Статистика по броскам в створ вроде 10-25, но при этом счёт 2:0 стали вполне привычными для казанцев. Но в правиле этом были исключения, и одно из них звалось СКА.



И тогда, когда в СКА жили от зарплаты до зарплаты, и тогда, когда в клуб пошли большие деньги, и тогда, когда они туда наконец пришли и их стало некуда девать, «Ак Барс» и СКА мордовали друг друга со страшной силой, и восемь шайб на двоих за матч стал достаточно средним результатом. Вот, скажем, и в прошлом сезоне питерцы дважды «нагнули» казанцев, забив при этом 11 шайб. Неплохо, в общем.



Думается, нечто подобное будет и на этот раз. Если уж СКА научился преодолевать многоярусную и массированную оборону имени товарища Билялетдинова, то уж нынешнюю работу товарища Квартальнова должен разобрать по кирпичику.



СКА победит, в основное время, а в матче в общей сложности будет заброшено не менее шести шайб», — говорит Лебедев.



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