«Сент-Луис» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» – «Вашингтон Кэпиталз».



Ставка: тотал больше (5,5) за 1,9.



«Начинается регулярный чемпионат НХЛ, поздравляю. Мы находимся на «Арене ЦСКА», где только что ЦСКА грохнул «Спартак» — 9:3. Целых 12 шайб в этом матче мы увидели – запомните эту цифру, я к ней еще вернусь.



«Сент-Луис» — «Вашингтон» — два обладателя Кубка Стэнли последних двух лет. «Вашингтон» выиграл в 2018 году, а «Сент-Луис» в 2019-м. Уже наши ребята — Тарасенко, Барабашов и остальные — получили чемпионские перстни.



«Вашингтон» играет без Евгения Кузнецова, он дисквалифицирован на 3 матча из-за проблем сами знаете с чем. «Сент-Луис» практически в межсезонье не изменил состав. Да, ушел Пэт Марун в «Тампу», но в целом команда сохранила костяк. Это такая же боевая банда, как и в финале Кубка Стэнли, когда «Сент-Луис» сражался с «Бостоном».



Нас ждет сырой хоккей, так как только начинается сезон. Я нашёл хороший коэффициент — 1,90 на то, что тотал в этом матче будет больше 5,5 шайбы. Это летний, предсезонный хоккей, который плавно будет перетекать в сезон. «Вашингтон» выиграл 5 из 6 предсезонных матчей, т.е. команда в неплохом состоянии, но Кузнецова не будет – некая турбулентность есть. «Сент-Луис» тоже еще не набрал оптимальную форму, поэтому, думаю, будут голы в обе стороны. Помню первые матчи сезонов у чемпионов: когда поднимали чемпионский баннер под своды дворца, команда проигрывала — 1:10. Кажется, это был «Питтсбург».



Здесь ЦСКА победил «Спартак» со счетом 9:3, а в Сент-Луисе, думаю, будет 6 и более шайб».



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