ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА примет «Эспаньол». Начало — в 19:55 мск.
В Москве ЦСКА будет противостоять «Эспаньол», от которого не совсем понятно, чего ожидать. Любой клуб испанской Примеры представляет серьёзную угрозу даже для грандов РПЛ, поэтому «армейцам» необходимо готовиться к напряжённому матчу. Во внутреннем первенстве у «попугаев» колоссальные проблемы. Парни Давида Гальего идут в зоне вылета, зато в Лиге Европы ни одного поражения за семь встреч.
Букмекеры отдают предпочтение красно-синим, что вполне логично. Пусть «Эспаньол» и представляет одну из сильнейших лиг планеты, но сейчас у «попугаев» масса трудностей игрового характера. К тому же остро встаёт вопрос приоритетов. Давиду Гальего необходимо набирать очки в Примере, поэтому ротация ради сохранения сил лидеров вполне вероятна.
Чистая победа ЦСКА идёт за 2.11, вариант приличный, но за абсолютно такой же коэффициент мы сделаем выбор в пользу индивидуального тотала «армейцев» больше 1,5. Долго рассуждать о полученном разгроме от «Лудогорца» не стоит. До игры с болгарами красно-синие выиграли в трёх подряд матчах. Действующая успешная серия команды Виктора Гончаренко также насчитывает три поединка. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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