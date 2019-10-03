«Краснодар» — «Хетафе»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 3 октября, на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы встретится с испанским «Хетафе». Начало — в 22:00 мск.



Стратегическое превосходство испанцев заставляет нас дважды подумать, прежде чем сделать выбор. Дома «Краснодар» обычно хорош, но хозяев не устроит даже ничья. «Хетафе» сможет осознанно выманивать соперника, чтобы затем использовать свободные зоны на чужой половине. В нынешнем сезоне команду Пепе Бордаласа не назвать оплотом надёжности. В Примере у «городских» уже 11 пропущенных мячей после семи туров.



Достоинства «быков» всем прекрасно известны. Команда Мурада Мусаева любит и умеет созидать впереди, но порой у «Краснодара» возникает слишком много проблем в обороне. Удивительно, но букмекеры ожидают увидеть низкую результативность в выбранной нами встрече. В данном случае вполне уместно сыграть против экспертов и взять общий тотал больше 2 за 1.72.



В трёх последних поединках с участием «Хетафе» зафиксированы следующие результаты: 4:2 с «Мальоркой», 3:3 с «Валенсией» и 0:2 с «Барселоной». У «Краснодара» был низовой матч с «Нижним Новгородом», зато в пяти других встречах сентября с участием «быков» зрители становились свидетелями как минимум двух мячей. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!