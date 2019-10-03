ЦСКА – «Эспаньол»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги Европы в Москве

Телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол». Начало — в 19:55 мск.



Ставка: ЦСКА победит за 2.10.



«Ну, такой хороший ЦСКА должен выигрывать. Тем более «Эспаньол» не «Реал», а ЦСКА обыгрывал «Реал», о чём гости хорошо знают, как и о победе ЦСКА 3:0 в гостях в последнем туре. Значит, «Эспаньол» приедет обороняться. Тем более «Эспаньол» сейчас не в форме и находится внизу турнирной таблицы.

Впрочем, команда из Испании, находящаяся в таком положении, совсем недавно играла против «Зенита», и мы помним, чем это закончилось. Так что дело скорее не в том, что «Эспаньол» на 18-м месте, а в том, что ЦСКА в отличной форме, и ставка больше 2 на победу хозяев».



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