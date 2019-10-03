«Краснодар» – «Хетафе»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги Европы
Телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Хетафе». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1.50.
«С «Краснодаром» непонятно. «Арсенал» из Тулы играл очень прилично, так что победа 2:0 в прошлом туре никак не помогает понять, что будет происходить в этом матче, а впереди у «Краснодара» «Спартак», который хоть и без тренера приедет, но это «Спартак».
В отличие от ЦСКА, в «Краснодаре» я не уверен. «Хетафе» хотя и находится рядом с «Эспаньолом» в таблице, до поражения от «Барселоны» забил 7 в двух матчах и уже имеет в таблице Лиги Европы три очка».
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