ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол».
Ставка: обе забьют за 1,76.
«После катастрофы в Болгарии у ЦСКА больше нет права на ошибку в Лиге Европы. При этом у армейцев очень хорошая ситуация в чемпионате России: пять побед подряд. Да и в целом команда Гончаренко действует неплохо. Другое дело, что у ЦСКА очень короткая скамейка, это пугает. И в то же время очень серьезные проблемы в защите из-за множества травм. Если бы не Акинфеев, были бы еще и большие проблемы с результатом.
«Эспаньол» — сильнейшая команда группы, не считая ЦСКА. Я думаю, он может доставить армейцам дискомфорт. Я поставлю на то, что в этом матче обе команды забьют, потому что я не верю, что у испанцев не будет моментов», — заявил Арустамян.
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