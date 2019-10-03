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«Севилья» — АПОЭЛ: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы

«Севилья» — АПОЭЛ: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы
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Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» — АПОЭЛ.

Ставка: «Севилья» выиграет и не пропустит за 1,9.

«АПОЭЛ проиграл в первом туре «Дюделанжу» дома 3:4, и это очень плохой результат. Скорее всего, «Севилью» ждёт простая игра.

Испанская команда в полном порядке. Она занимает лишь 6-е место в Ла Лиге, но всего два очка отделяют её от первого места. Были пара неудачных матчей, но в целом «Севилья» под руководством нового тренера Хулена Лопетеги производит солидное впечатление.

В обороне у неё тоже порядок, поэтому наиболее вероятно, что АПОЭЛ не сможет забить в этой игре. Предлагаю поставить на сухую победу хозяев. Также интересный вариант – «Севилья» забьет в обоих таймах», — говорит Гратакос.

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