«Арсенал» – «Стандард»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Лондоне

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Стандард». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: победа «Арсенала» с форой "-1" за 1.85.
«Надо сказать, что «Стандард Льеж» никогда не выигрывал на выезде в еврокубках против английских клубов (шесть поражений и ничья), и я не ожидаю, что бельгийская команда прервёт эту тенденцию на «Эмирэйтс».
«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы в прошлом сезоне, и их победа со счётом 3:0 во Франкфурте в первом туре тоже говорит о многом. «Канониры» выиграли все четыре предыдущие игры против «Стандарда», и я не вижу причин, почему они не сделают это в пятый раз на этой неделе».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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