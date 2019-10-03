ЦСКА – «Эспаньол»: прогноз Олега Лысенко на матч Лиги Европы в Москве

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол». Начало — в 19:55 мск.
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.05.
«ЦСКА стабилизировал состав после обвала травм и дисквалификаций, набрал отличный ход в РПЛ, впервые за три года возглавив таблицу, но у него остаётся не закрытый должок перед своими болельщиками – за необъяснимый провал в Болгарии. Такие поражения уважающие себя профессионалы – а другие в этом клубе не задерживаются – не должны сносить равнодушно.
Домашняя игра с «Эспаньолом» — подходящая возможность «отмыться» за «Лудогорец». В этом сезоне сосед «Барселоны» только раз сыграл в обороне на ноль – наверняка пропустит и в Москве. Интуиция подсказывает, что голов на «Песчанке» будет больше двух и всё закончится благополучно для красно-синих".
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