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ЦСКА – «Эспаньол»: прогноз Олега Лысенко на матч Лиги Европы в Москве

ЦСКА – «Эспаньол»: прогноз Олега Лысенко на матч Лиги Европы в Москве
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Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол». Начало — в 19:55 мск.

Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.05.

«ЦСКА стабилизировал состав после обвала травм и дисквалификаций, набрал отличный ход в РПЛ, впервые за три года возглавив таблицу, но у него остаётся не закрытый должок перед своими болельщиками – за необъяснимый провал в Болгарии. Такие поражения уважающие себя профессионалы – а другие в этом клубе не задерживаются – не должны сносить равнодушно.

Домашняя игра с «Эспаньолом» — подходящая возможность «отмыться» за «Лудогорец». В этом сезоне сосед «Барселоны» только раз сыграл в обороне на ноль – наверняка пропустит и в Москве. Интуиция подсказывает, что голов на «Песчанке» будет больше двух и всё закончится благополучно для красно-синих".

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