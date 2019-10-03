Во сколько играют ЦСКА — «Эспаньол», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 3 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся московский ЦСКА и испанский «Эспаньол». Начало — в 19:55 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 за 2.11.



«По итогам 11-го тура РПЛ ЦСКА впервые за долгое время возглавил турнирную таблицу внутреннего первенства. Команда Виктора Гончаренко сейчас находится в приподнятом настроении и жаждет исправиться за катастрофические 1:5 с «Лудогорцем». «Армейцы» хорошо готовы физически, и у поклонников красно-синих есть поводы для сдержанного оптимизма.



В Москве ЦСКА будет противостоять «Эспаньол», от которого не совсем понятно, чего ожидать. Любой клуб испанской Примеры представляет серьёзную угрозу даже для грандов РПЛ, поэтому «армейцам» необходимо готовиться к напряжённому матчу. Во внутреннем первенстве у «попугаев» колоссальные проблемы. Парни Давида Гальего идут в зоне вылета, зато в Лиге Европы ни одного поражения за семь встреч.



Букмекеры отдают предпочтение красно-синим, что вполне логично. Пусть «Эспаньол» и представляет одну из сильнейших лиг планеты, но сейчас у «попугаев» масса трудностей игрового характера. К тому же остро встаёт вопрос приоритетов. Давиду Гальего необходимо набирать очки в Примере, поэтому ротация ради сохранения сил лидеров вполне вероятна.



Чистая победа ЦСКА идёт за 2.11, вариант приличный, но за абсолютно такой же коэффициент мы сделаем выбор в пользу индивидуального тотала «армейцев» больше 1,5. Долго рассуждать о полученном разгроме от «Лудогорца» не стоит. До игры с болгарами красно-синие выиграли в трёх подряд матчах. Действующая успешная серия команды Виктора Гончаренко также насчитывает три поединка.



Таким образом, в шести из семи последних матчах ЦСКА победил и забивал не менее двух мячей. «Эспаньол» на аналогичном отрезке пропустил во всех без исключения поединках. Отметим, что «попугаи» получили по паре пробоин от «Зари» и «Вальядолида», а также по три гола от «Гранады» и «Реала Сосьедад». Вряд ли нападение красно-синих чем-то уступает атаке упомянутых клубов.



«Эспаньол» даже в основном составе и в оптимальном тонусе по зубам «армейцам». У «попугаев» затяжной кризис, главный тренер на грани увольнения, а красно-синие в полном порядке. Наверняка ЦСКА помогут и болельщики на «ВЭБ Арене». Первая домашняя игра евросезона для команды Виктора Гончаренко должна собрать достойную аудиторию.



Тревожит тот факт, что в Примере «Эспаньол» пропускает в гостях меньше, чем дома, но это обусловлено тактическим рисунком Давида Гальего. На выезде «попугаи» предпочитают закрытый футбол, однако в Лиге Европы после домашней ничьей с «Ференцварошем» испанцам необходимо созидать, а не охранять кукурузу.



Ещё одним положительным знаком для «армейцев» можно назвать разнообразие вариантов в завершающей стадии. Чуть сдал Чалов, но зато прибавили все остальные. Появились голы со стандартов, снова радует публику Влашич, в двух последних поединках отличились Ахметов, Нисимура, Магнуссон, Бийол и Сигурдссон. Пока «Эспаньол» будет соображать, от кого ждать угрозу, ЦСКА расправится с чужой обороной».

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