«АЗ Алкмар» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Манчестер Юнайтед».



Илья Казаков предлагает четыре варианта ставок на этот матч:



Тотал меньше (1,5) за 3.4

«Манчестер Юнайтед» не забьёт за 3.8

Победа «АЗ Алкмар» за 2.9

Точный счёт 1:0 за 8.75



«У «Манчестера» неважная статистика в этом сезоне, ну, в этом сентябре, скажем так. Плохо то, что «красные дьяволы» очень много пропускают. «АЗ», напротив, показал себя командой, которая способна даже против больших клубов, по голландским меркам по крайней мере, играть на высоком уровне, забивая много. Сейчас «Алкмару» предстоит играть дома. В настоящий момент фактор своего поля не столь важен, так как сейчас проходит групповая стадия, а не матч плей-офф.



Исходя из всего этого, несмотря на статистику соперников в предыдущих матчах, хочу сделать следующий прогноз: низовая игра, «Манчестер Юнайтед» не забьёт и то, что победителем в матче станет «АЗ». Попробую даже предположить точный счёт, делая это не очень часто. Я думаю, что хозяева одержат победу, забив один-единственный мяч в этой игре, которого будет достаточно для успеха.



Мой прогноз: суперниз, победа голландцев и «Манчестер Юнайтед» не забьёт», — говорит Казаков.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

«АЗ Алкмар» — «Ман Юнайтед». Прогноз: Сульшеру плевать на Лигу Европы «Красные дьяволы» в матчах ЛЕ дают практику резервистам. «АЗ Алкмар» не упустит свой шанс.