ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол».
Евгений Ловчев предлагает три ставки на этот матч:
Победа ЦСКА за 2,05
ЦСКА победит во втором тайме за 2,4
ЦСКА победит и не пропустит за 3,4
«Эспаньол» находится внизу турнирной таблицы, а главное – у них не клеится с атакой. Они забили очень мало голов с начала чемпионата. Поэтому для ЦСКА лучший вариант, когда они забьют гол и соперник немного раскроется. А в том, что хозяева забьют, у меня сомнений нет. «Эспаньол» после пропущенного пойдет атаковать, и игра однозначно раскроется. Для ЦСКА это очень важно и нужно.
Поэтому ставлю на победу ЦСКА. И это даже после того, что они получили много мячей в прошлом матче Лиги Европы. Но армейцы все равно сейчас в хорошем настроении, они лидируют в нашем чемпионате. Ставлю на победу ЦСКА, его успех во втором тайме, а «Эспаньол» не забьет», — заявил Ловчев.
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