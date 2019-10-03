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ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы

ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы
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Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол».

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал больше (1,5) за 1.73.

«Эспаньол» не в порядке: команда Давида Гальего одержала только 1 победу в 7 турах Ла Лиги и идёт в зоне вылета. Барселонцы минувшим летом расстались со своим лучшим защитником Марио Эрмосо, продав его в «Атлетико», и лучшим бомбардиром Борхой Иглесиасом, которого продали в «Бетис». Кстати, туда же в Севилью отправился и Руби — тренер, добившийся с командой серьёзного результата в прошлом сезоне.

Сейчас «Эспаньолу» тяжело, ведь помимо неудач в чемпионате он и в группе Лиги Европы стартовал плохо, не сумев дома обыграть «Ференцварош». А «армейцы», набравшие неплохую форму, должны этим воспользоваться. К тому же желание реабилитироваться за позорное поражение в Болгарии в 1-м туре у игроков московского клуба должно преобладать.

Я предлагаю на этот матч, как мне кажется, надёжную ставку: 1Х (ЦСКА не проиграет) и тотал голов больше (1,5) за 1.73. ЦСКА, скорее всего, дома не проиграет, а что касается тотала, то здесь нужно иметь в виду, что 8 матчей с участием ЦСКА (подряд во всех турнирах) забивается минимум 2 гола. У «Эспаньола» похожая история: 7 игр подряд ставка тотал голов больше (1,5) проходит. Команда Гальего в последнее время стала чаще забивать, но и пропускает она по-прежнему стабильно много», — говорит Керимов.

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