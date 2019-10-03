«Краснодар» — «Хетафе»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Хетафе».



Ставка: «Хетафе» победит с форой (0) за 2.07 или «Хетафе» забьёт больше одного гола за 1.94.



«У «Хетафе» сейчас очень хорошая оборона. Мне кажется, «Краснодар» в этом матче не выиграет. Идеология игры «Хетафе» такова, что они играют от обороны и убегают в контратаки. А «Краснодар» как раз таки играет в открытый футбол. Это не тот соперник, который им сейчас нужен. У «Краснодара» плотный график, у них сейчас физическая и психологическая усталость и травмы. Им не хватает очень многого. Плюс они вылетели из Кубка России, хотя играли основным составом. Это тоже неблагоприятно скажется на состоянии команды.



Что касается результативности, то «Краснодар» всегда пропускает, а для «Хетафе» это та игра, в которую им нравится играть. Поэтому испанцы будут забивать», — говорит Радимов.



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«Краснодар» — «Хетафе». Прогноз: ловим букмекеров на глупейшей ошибке Эксперты, давшие линию на матч «Краснодар» — «Хетафе», похоже, не видели ни одной игры «быков».