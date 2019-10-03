«Краснодар» — «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе».
Ставка: победа «Краснодара» за 2,35.
«После провала в Швейцарии (0:5 с «Базелем») «Краснодар» будет полон решимости реабилитироваться на глазах у собственных болельщиков и победить крепкий испанский клуб. Думаю, задача российской команде по плечу.
«Хетафе» — очень неудобный соперник для тех команд, которые любят контролировать мяч, как «Краснодар». Крепкая команда, играющая компактно, умеющая перекрыть все зоны. «Хетафе» будет играть на ничью — вполне хороший результат, учитывая, что в первом туре клуб переиграл дома «Трабзонспор» (1:0).
Но, кроме крепкой обороны, у «Хетафе» мало козырей. Во-первых, в команде нет звёзд и игроков, которые в одиночку могли бы решить исход матча. На мой взгляд, «Краснодар» гораздо сильнее индивидуально. Во-вторых, у «Хетафе» нет опыта игры в Европе, команда не знает, как играть с сильными европейскими клубами. В Краснодаре будет особенная атмосфера. Скорее всего, будет полный стадион, очень яркая поддержка, и в такой ситуации «Хетафе» окажется впервые.
На мой взгляд, плюсы «Краснодара» тут перевешивают. Индивидуально более сильные футболисты должны сверкнуть в особенном для команды матче. Поставил бы на победу «Краснодара» и на то, что «Хетафе» не забьёт».
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