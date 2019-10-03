Эксперты назвали ставки россиян на матч «Краснодар» — «Хетафе» в Лиге Европы

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе» начнётся сегодня, 3 октября, в 22:00 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
73% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу российской команды, 2% — на ничью и 25% — на гостей из Испании.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 96% объёма рынка при коэффициенте 2.25. 4% приходится на то, что в матче будет забито меньше 3 голов (коэффициент 1.65).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу «Краснодара». На этот исход поставлено 38% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу «Краснодара» с форой (0) (34%) и на победу гостей (14%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 450 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу российского клуба с форой (0) коэффициентом 1.67. Средняя ставка клиентов ФОНБЕТ составляет 400 рублей.
- 3 октября 2019
-
16:10
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:50
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
11:45
-
11:20
-
10:57
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 октября 2019
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50