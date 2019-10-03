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Эксперты назвали ставки россиян на матч «Краснодар» — «Хетафе» в Лиге Европы

Эксперты назвали ставки россиян на матч «Краснодар» — «Хетафе» в Лиге Европы
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Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе» начнётся сегодня, 3 октября, в 22:00 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.

73% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу российской команды, 2% — на ничью и 25% — на гостей из Испании.

На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 96% объёма рынка при коэффициенте 2.25. 4% приходится на то, что в матче будет забито меньше 3 голов (коэффициент 1.65).

Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу «Краснодара». На этот исход поставлено 38% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу «Краснодара» с форой (0) (34%) и на победу гостей (14%).

На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 450 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу российского клуба с форой (0) коэффициентом 1.67. Средняя ставка клиентов ФОНБЕТ составляет 400 рублей.

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