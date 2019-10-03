Эксперты назвали ставки россиян на матч ЦСКА — «Эспаньол» в Лиге Европы

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол» начнётся сегодня, 3 октября, в 20:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
77% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу российской команды, 2% — на ничью и 21% — на гостей из Испании.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлен 89% объёма рынка при коэффициенте 1.95. 11% приходится на то, что в матче будет забито меньше 3 голов (коэффициент 1.85).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу ЦСКА. На этот исход поставлено 48% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу ЦСКА с форой (0) (17%) и на победу «Эспаньола» (14%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 300 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу российского клуба с коэффициентом 2.02. Средняя ставка клиентов «Фонбета» составляет 270 рублей.
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