Эксперты назвали ставки россиян на матч ЦСКА — «Эспаньол» в Лиге Европы

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол» начнётся сегодня, 3 октября, в 20:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



77% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу российской команды, 2% — на ничью и 21% — на гостей из Испании.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлен 89% объёма рынка при коэффициенте 1.95. 11% приходится на то, что в матче будет забито меньше 3 голов (коэффициент 1.85).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу ЦСКА. На этот исход поставлено 48% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу ЦСКА с форой (0) (17%) и на победу «Эспаньола» (14%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 300 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу российского клуба с коэффициентом 2.02. Средняя ставка клиентов «Фонбета» составляет 270 рублей.

ЦСКА – «Эспаньол». Прогноз: Гончаренко исправится за болгарский позор Нападение «армейцев» перестало зависеть от Чалова. Оборона «попугаев» не выдержит натиска хозяев.