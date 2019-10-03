ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол».



Ставка: победа ЦСКА за 2,25.



«Думаю, что к этому матчу состав у ЦСКА будет более-менее, поэтому можно рассчитывать на то, что ЦСКА сможет выиграть. В матче с «Лудогорцем» меня удивило то, что «армейцы» не поставили ни Чалова, ни Ахметова. Да и в обороне не было ничего наиграно, допускали детские ошибки. С «Эспаньолом» должен быть оптимальный состав и такого не должно повториться.



ЦСКА хорошо отыграл первый тайм, создавал моменты во втором, но не хватало Чалова. У защитников «армейцев» травмы не особо серьёзные, должны в течение двух недель восстановиться. В матче с «Эспаньолом» у ЦСКА должно быть всё в порядке с обороной. Не думаю, что «армейцы» забьют в этом матче больше двух мячей, но одержать победу должны именно они», — говорит Непомнящий.



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