ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол».



Ставка: победа ЦСКА за 2.05 или «Эспаньол» не забьёт за 2.75.



«Важнейшая встреча для обеих команд, потому что в 1-м туре они сильно разочаровали. ЦСКА потерпел разгромное поражение в Болгарии, а «Эспаньол» не смог победить дома «Ференцварош».



Безусловно, ЦСКА очень разочаровал, но мне кажется, 1:5 от «Лудогорца» – это скорее стечение обстоятельств. Если посмотреть на эту группу, то ЦСКА – самая сильная команда здесь и должна выходить в следующий раунд. «Армейцы» — лидеры чемпионата России и постараются показать, что поражение в прошлом туре — просто случайность.



«Эспаньол» сейчас переживает труднейшие времена. У команды совсем ничего не клеится в Ла Лиге: 18-е место, домашнее поражение в прошлом туре от «Вальядолида» 0:2… Очень много вопросов к новому тренеру Давиду Гальехо, который в прошлом сезоне тренировал дубль «Эспаньола». Если команда проиграет ЦСКА без каких-либо шансов, то почти наверняка Гальехо сразу же будет уволен.



В такой тягостной атмосфере «Эспаньол» вряд ли сможет оказать достойное сопротивление ЦСКА. Уверен, что в настоящий момент российская команда сильнее. Предлагаю поставить на победу хозяев и на то, что испанцы в этой игре не забьют», — сказал Гратакос.



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