«Краснодар» — «Хетафе»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе».



Ставка: ничья за 3.15.



«Очень сложно сделать прогноз на этот матч. «Хетафе» стартовал в Лиге Европы с победы. В выездном матче, мне кажется, для испанцев будет иметь важное значение такая тактика, чтобы не проиграть. «Краснодар» в последних шести матчах Лиги Европы не выигрывает. Игра против «Базеля» — это, честно говоря, что-то из ряда вон выходящее. В национальном же чемпионате «быки» немного свои дела поправили.



На мой взгляд, предстоящая игра должна напоминать матч, который был у «Хетафе» с «Валенсией». Я думаю, что неплохая ставка с высоким коэффициентом — ничья. Также предполагаю, что обе команды забьют. Ещё неплохая ставка — «Краснодар» выиграет первый тайм, а «Хетафе» второй. Ну и я бы попробовал сыграть низ, потому что испанский клуб, за редким случаем, является низовой командой в этом сезоне, а краснодарцы против таких статистически близких себе соперников играют не лучшим образом», — говорит Казаков.



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«Краснодар» — «Хетафе». Прогноз: ловим букмекеров на глупейшей ошибке Эксперты, давшие линию на матч «Краснодар» — «Хетафе», похоже, не видели ни одной игры «быков».