ЦСКА – «Эспаньол»: прогноз Григория Телингатера на матч Лиги Европы в Москве

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол». Начало — в 19:55 мск.
Ставка: ЦСКА победит всухую за 3.10.
«Мне нравится ставка, что забьёт только ЦСКА. Нравится не потому, что этого хотелось бы, а потому что вполне вероятно. Понятно, что когда кэф выше тройки, то шансов не так много, но в этом случае выглядит вполне вероятным вариантом.
«Эспаньол» забил в этом сезоне Ла Лиги за 7 туров лишь 4 гола. При этом один из забитых мячей – автогол «Реала Сосьедад». А из трёх «бомбардиров» лишь один — нападающий. И, кстати, он из-за травмы не прилетел в Москву (Факундо Феррейра). Так что я вполне допускаю, что Акинфеев не пропустит".
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 3 октября 2019
-
16:10
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:50
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
11:45
-
11:20
-
10:57
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 октября 2019
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:50
-
15:20
-
14:50