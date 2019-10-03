ЦСКА – «Эспаньол»: прогноз Григория Телингатера на матч Лиги Европы в Москве

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол». Начало — в 19:55 мск.



Ставка: ЦСКА победит всухую за 3.10.



«Мне нравится ставка, что забьёт только ЦСКА. Нравится не потому, что этого хотелось бы, а потому что вполне вероятно. Понятно, что когда кэф выше тройки, то шансов не так много, но в этом случае выглядит вполне вероятным вариантом.

«Эспаньол» забил в этом сезоне Ла Лиги за 7 туров лишь 4 гола. При этом один из забитых мячей – автогол «Реала Сосьедад». А из трёх «бомбардиров» лишь один — нападающий. И, кстати, он из-за травмы не прилетел в Москву (Факундо Феррейра). Так что я вполне допускаю, что Акинфеев не пропустит".



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