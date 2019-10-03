ЦСКА — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги ЦСКА — «Эспаньол».



Ставка: обе команды забьют по 1.8.



«В Москву вслед за «Атлетико» приезжает «Эспаньол». Но если у мадридцев дела в чемпионате более-менее нормальные, то «Эспаньол» при новом тренере Давиде Гальего выглядит неубедительно. Я удивлен, почему тренера до сих пор не отправили в отставку. Это может произойти как раз после матча с ЦСКА в Лиге Европы, потому что каталонцы очень неудачно играют в Примере. У них только одна победа, и та гостевая. Дома все матчи проиграны.



Но закидывать шапками эту команду «армейцам» не стоит. Это представитель топового европейского чемпионата с очень неплохим подбором игроков. Ну а тренерское несоответствие такому уровню — это вопрос второстепенный. Здесь надо больше отталкиваться от уровня исполнителей, которые есть в «Эспаньоле».



Не могу сказать, что у ЦСКА сейчас всё в порядке в обороне. Да, команда на первом месте в РПЛ, но, где надо, подчищает Акинфеев, как отметил Гончаренко. Но моменты у ворот ЦСКА возникают в каждой игре. «Эспаньол» может этим воспользоваться. Сами же «армейцы» лихо атакуют, хорошо комбинируют. Наверняка «Эспаньолу» ЦСКА забьёт», — говорит Генич.



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