«Краснодар» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги «Краснодар» — «Хетафе».



Ставка: победа «Хетафе» с форой (0) за 2.22.



«После конфуза в Базеле (0:5) «Краснодар» попробует реабилитироваться в домашней встрече. Но соперник очень неуступчивый, неприятный. Об этом всем известно. «Хетафе» — это «Атлетико» на минималках. Недооценивать эту команду не стоит. Да, «Хетафе» пропускает почти в каждом матче в нынешнем сезоне. Сейчас вот проиграли «Барселоне» на своём поле. Единственный матч на ноль — игра против «Трабзонспора» в Лиге Европы. Стилистически «Хетафе» очень неудобен для «Краснодара». Да и сама краснодарская команда в последнее время не убеждает. Было три поражения подряд, да и игра с «Арсеналом» оставила вопросы.



Думаю, что разброс в линии в пользу «Краснодара» не очень корректен. Я допускаю, что «Хетафе» может увезти победу с юга России. Поэтому я, может быть, сыграл бы победу «Хетафе» с форой (0) за 2.22. А основная ставка — «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1.96. «Хетафе» сыграет строго в обороне, а впереди у него есть кому забивать. Там и Анхель Родригес, и Хорхе Молина, несмотря на возраст, и Хайме Мата. Грозные ребята, моменты используют по максимуму. А у «Краснодара» есть проблемы в обороне», — говорит Генич.



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«Краснодар» — «Хетафе». Прогноз: ловим букмекеров на глупейшей ошибке Эксперты, давшие линию на матч «Краснодар» — «Хетафе», похоже, не видели ни одной игры «быков».